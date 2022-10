Milan, Bennacer: "Perdere così fa male"

Bennacer a Prime Video: "Non abbiamo messo il nostro spirito"

Non si nasconde Bennacer, e anzi ammette tutte le lacune mostrate sul campo di Londra:

"Fa male una sconfitta così visto che non si è proprio visto il nostro spirito, la nostra determinazione. Siamo consapevoli che la Champions è di un altro livello. Serve fare di più, dobbiamo dare di più. Serve lavorare su ciò che non è stato fatto bene".

Quello che è mancato appunto è stato lo spirito, come mostra la mancata reazione sul gol dell'1-0 firmato da Fofana. Dopo quella rete, infatti, il Chelsea ha continuato ad attaccare, mentre il baricentro rossonero non ha fatto altro che arretrare. Il problema è stato però specialmente dopo il 2-0 di Aubameyang. Da li in poi, i rossoneri hanno praticamente smesso di giocare:

"Cerchiamo di dare tutto ogni volta, poi le partite così si decidono sui dettagli. Abbiamo subito un gol, poi dopo il secondo abbiamo perso la testa, l'abbiamo abbassata. Si gioca tutto sui dettagli, serve fare meglio ed essere più decisi".

Il prossimo step nella crescita nel Milan sarà dunque quello di capire gli errori che vengono fatti in partite del genere:

"Certo, dovremo rivedere la partita e capire ciò che non abbiamo fatto bene. Dobbiamo metterci in discussione".