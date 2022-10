Koulibaly: "Il Napoli così non me lo aspettavo. Non ha più bisogno di me"

LONDRA (Inghilterra) - Torna titolare nella difesa del Chelsea e tornano a vincere in Champions League i Blues con Kalidou Koulibaly. 3-0 al Milan con il difensore senegalese che parla al termine della sfida: "Sapevamo che era una partita difficile contro una grande squadra. Era importante felice, sono contento di essere tornato in campo. Io Ho bisogno di giocare. Sto facendo bene anche se non sono ancora perfetto. Sono contento della vittoria e del clean sheet. Abbiamo dimostrato di poter vincere contro una grande squadra, tra sette giorni a San Siro sarà una grande partita. Andremo lì per vincere, sappiamo che batterli lì è difficile". Non poteva mancare un pensiero al Napoli da parte del grande ex, visto il grande momento della formazione di Spalletti: "Il Napoli è cresciuto molto, non ha più bisogno di me, quello che sta facendo mi fa enorme piacere. Me l’aspettavo? No, non me l’aspettavo. Sul campionato meglio non dire niente, ma spero vadano tanto avanti”.