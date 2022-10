Gil Manzano e Mariani, troppo Var o troppo poco

Altra serata di calcio spettacolare nella competizione calcistica per club più affascinante del mondo. Impegnato anche un altro arbitro italiano, dopo Massa e Orsato nelle partite di martedì. Maurizio Mariani ha arbitrato un match di cartello come quello tra Siviglia e Borussia Dortmund, con Di Bello (straordinari per lui dopo ieri sera) al VAR. Nei minuti iniziali, problemi di audio con la sala VAR a Nyon, risolti poi grazie a Marinelli. Due gli episodi interessanti. Al 20’ ripartenza del Borussia Dortmund con Ozcan, abbattuto da En-Nesyri in scivolata. Mariani fischia e dopo tanta, troppa suspance e attesa (poco meno di un minuto), estrae il cartellino rosso. Di Bello però lo richiama all’OFR per fargli vedere un possibile fallo in ripartenza nella fase d’attacco di Adeyemi su Jesus Navas. Secondo me però quest’ultimo episodio a cui fa riferimento Di Bello è troppo poco per essere considerato un fallo in Attack Phase Possession, piuttosto mi è sembrato un tentativo per mascherare un cartellino rosso che effettivamente non c’era. Infatti i due si trattengono a vicenda, anzi forse Navas si lascia cadere una volta che capisce di non poter più raggiungere il pallone. Per me quindi non c’era né DOGSO né la chiamata al monitor da parte di Bello. Errore generale dunque. Da quel momento in poi, gestione complicata della partita per la squadra arbitrale italiana, con Mariani che non estrae un chiaro cartellino giallo a Carmona per un fallo netto (piede a martello) su Bellingham dieci minuti dopo.