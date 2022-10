Di Maria cambia faccia alla Juve: re d'Europa negli assist

Di Maria re degli assist in Europa: 35 come Messi

Dal 2007/08 (prima sua partecipazione alla Champions League), nessun giocatore ha fornito più assist di Angel Di Maria nella competizione: 35 come Lionel Messi. Il nazionale albiceleste aveva fornito tre assist in un singolo match di Champions anche il 22 ottobre 2019, con la maglia del Psg, contro il Brugge. È il primo a fornire tre assistenze in due diverse partite di Champions da Johan Micoud nel 2004-2005 con il Werder Brema, e il primo in assoluto della Juve dal 2003/04 (da quando Opta ha a disposizione questo dato). Di Maria ha inoltre stabilito un nuovo primato: è il giocatore più anziano a fornire almeno tre assist in una gara di Champions League dal 2003/04 (a 34 anni d'età, 233 giorni).