Daily Mail: quanta Serie A nella top 11 di Champions!

Quanti giocatori delle squadre italiane nella top XI di Champions del Daily Mail! Il quotidiano inglese ne seleziona ben 6 dopo gli exploit delle nostre squadre in tre delle quattro partite in programma. Una formazione ideale che pullula di giocatori di Napoli (e non potrebbe essere altrimenti visto il 6-1 di Amsterdam contro l' Ajax ), Inter (1-0 al Barcellona ) e Juventus (3-1 contro il Maccabi Haifa).

La Top XI della 3a di Champions per il Daily Mail: premiati De Vrij, Rabiot e Çalhanoglu

Il Daily Mail elegge Stefan De Vrij in difesa, con la motivazione di "aver contrastato in maniera particolarmente efficace una leggenda d'attacco come Robert Lewandowski". Due terzi della metà campo è di Serie A: c'è Adrien Rabiot, il quale "ha dimostrato con una doppietta di non essere un centrocampista difensivo, per quanto anche in fase di interdizione si sia particolarmente distinto con 7 tackle e tantissimi contrasti vinti". Insieme a lui c'è Hakan Çalhanoglu dell'Inter "man of the match contro il Barcellona oltre ai suoi 37 passaggi riusciti".