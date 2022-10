Juve, Allegri carica il gruppo prima della partenza per Haifa: il post di Bonucci

La Juventus è partita per Haifa, dove nel tardo pomeriggio di mercoledì è attesa da una sfida cruciale in un girone di Champions League trasformatosi in una salita ripidissima dopo le sconfitte contro Psg e Benfica e le cui pendenze sono restate proibitive nonostante il successo in casa sugli israeliani, complice il pareggio nell’altra partita tra francesi e portoghesi.

La Juve e il mal di trasferta: ad Haifa tre punti o addio Champions L’inizio di stagione dei bianconeri è costellato di record negativi, assoluti, come l’aver perso le prime due partite del girone di Champions, o relativi, come le cinque trasferte ufficiali tra campionato e Champions senza ancora un successo. Sampdoria, Psg, Fiorentina, Monza e Milan le avversarie contro le quali la Juve ha raccolto appena due pareggi, ma contro il Maccabi non ci sono alternative al successo se l’obiettivo è tenere accesa la fiammella della speranza di qualificarsi agli ottavi, traguardo che richiederà anche il colpaccio a Lisbona il prossimo per poi giocarsi tutto allo Stadium contro il Psg.