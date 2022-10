Maccabi, Bakhar avvisa la Juve: "Il nostro stadio farà la differenza. Di Maria? L'abbiamo facilitato"

Se perdere una partita in Champions League è quasi la normalità per il Maccabi Haifa, unica squadra insieme al Viktoria Plzen ancora a quota zero tra le 32 partecipanti e tornato nella fase a gironi anni 13 dopo la precedente partecipazione conclusa con sei sconfitte in altrettante partite, cadere in campionato è un chiaro segnale di malessere per una formazione che ha vinto due delle ultime quattro edizioni del campionato israeliano e che veleggia in testa alla classifica dopo sette giornate.

Maccabi Haifa, ora o mai più: contro la Juve per i primi punti in Champions Che il pensiero di Dean David e compagni durante la gara persa 1-0 contro il Maccabi Bnei Raina fosse già alla partita di ritorno contro la Juventus? Viste le forze in campo nel girone e alla luce del secondo tempo di qualità e personalità giocato all’Allianz Stadium ad Haifa si sono forse convinti di potersi giocare proprio contro i bianconeri le poche speranze di non chiudere il girone a quota zero e magari di tornare clamorosamente in corsa per il terzo posto che vorrebbe dire Europa League.