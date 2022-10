La frase di Arrivabene sul futuro di Allegri: la decisione della Juve

Arrivanene rinnova la fiducia ad Allegri

Dopo che qualche settimana fa una frase carpita al dirigente bresciano in merito al possibile esonero del tecnico livornese aveva fatto discutere parecchio sui social e non solo Arrivabene è tornato sull’argomento, allentando la pressione sulla panchina e smentendo presunte tensioni in seno alla società: "Se nella dirigenza si respirasse tensione, non sarebbe una dirigenza. Ci sono dei problemi che non ci aspettavamo, ma prendere delle decisioni emozionali non sarebbe da dirigenza seria. L'ho già detto, bisogna evitare le scelte emozionali, ma analizzare i problemi uno alla volta e trovare tutti insieme delle soluzioni. Trovare a tutti i costi un colpevole sarebbe sbagliato per la società e per le partite future. Quindi, ribadiamo la nostra fiducia assoluta".

"Abbiamo un problema caratteriale e uno fisico"

Arrivabene si è poi soffermato sulle difficoltà emerse in campo nei primi due mesi di stagione, compresa la partita contro il Milan, durante i quali spesso la Juve si è smarrita dopo aver approcciato bene le partite, senza riuscire a reagire: "Il problema comincia ad essere chiaro, c'è una componente di carattere psicologico e una di carattere fisico. Dobbiamo ridare le sicurezze ai giocatori e fare in modo che sappiano in che club giocano, qual è il DNA di questa società. La preparazione fisica è un altro problema, ma i problemi vanno risolti uno alla volta e nel modo migliore e definitivo. Si guarda avanti con pazienza, sappiamo che il momento non è facilissimo e che risultati non sono quelli che vorremmo avere".