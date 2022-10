Milan, Pioli: "Partita condizionata, ho detto all'arbitro quello che pensavo"

Milan ko tra le polemiche, i rimpianti di Pioli

Le chances di passare il turno sono ancora intatte, grazie al pareggio interno del Salisburgo contro la Dinamo Zagabria, ma saranno decisive le ultime due partite di un girone che vede il Chelsea ormai involarsi e tre squadre in lizza per il secondo posto, occupato attualmente dagli austriaci con 6 punti con Milan e croati a quattro. Il Milan sarà sicuro di passare il turno con sei punti, ma al termine del match, ai microfoni di Infinity, Pioli non può che partire dall'episodio incriminato esprimendo tutta la propria amarezza: "Credo sia troppo evidente e troppo facile giudicare quanto è successo, il calcio è uno sport di contatto, anche se noi abbiamo commesso un'ingenuità difensiva in quella situazione. Ho detto all'arbitro ciò che pensavo a fine partita, non parlo un inglese così fluido, ma credo che abbia capito. Peccato, perché nei primi minuti ho avuto la sensazione che potevamo fare una buona partita, ma il rigore e l'espulsione l’hanno cambiata e complicata contro un avversario già forte che non aveva bisogno di rimanere con un uomo in più. E peccato anche perché abbiamo avuto occasioni per riaprirla".