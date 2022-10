Moviola Champions, alla Juve manca almeno un rigore

Antonio Mateu Lahoz, l'arbitro della finale di Champions 2021 tra Manchester City e Chelsea, fa una brutta figura ad Haifa. Spesso lontano dall'azione e con la visuale "impallata" dai calciatori, riesce almeno a gestire con personalità le proteste. Ma a questi livelli non può bastare. Può starci il penalty chiesto da Di Maria al 13' per l'intervento di Batubinsika: il difensore francese sembra agganciare il piede dell'argentino, impedendogli di completare il dribbling in area. Le immagini lasciano lo spiraglio del dubbio. Al minuto 67' è netto il rigore non fischiato dopo la spinta da dietro di Cornud su Cuadrado. Lahoz è coperto dalle maglie e non può valutare l'intensità del contatto (ma non è un alibi); il Var, dopo un controllo silente, conferma l'errore. Il terzino del Maccabi, già ammonito, sarebbe stato espulso.

