Martina Villanova denuncia sui social: "I tifosi del Chelsea hanno sputato a..."

MILANO - Ogni volta che in Italia c’è una partita internazionale, i sostenitori ospiti riescono sempre a passare i limiti. A Roma, Napoli, Torino o Milano, non fa differenza. La denuncia questa volta arriva dall’ex Miss Italia Martina Villanova che ieri sera ha incrociato nella metropolitana di Milano un gruppo di tifosi inglesi che stava andando a San Siro per la partita di Champions League contro il Milan .

Milan-Chelsea: "I tifosi hanno sputato a una persona di colore"

“Sono scioccata - afferma l’ex Miss Italia - ieri sera, esco dal lavoro ed entro in metro incrociando un gruppo di tifosi inglesi. Hanno rotto un tornello per entrare in metro nell’indifferenza totale dei dipendenti che sono nel gabbiotto. E hanno continuato ad avere atteggiamenti intollerabili: c’era questo sciame che urlava, beveva, faceva pipì ovunque, in tanti fumavano dentro ai vagoni nonostante il divieto. Alcuni, uscendo dai vagoni, hanno spinto una signora anziana. Ho evitato di salire sul primo convoglio, ho atteso quello successivo; oltre al caos del treno precedente, quando sono scesa dalla metropolitana, hanno sputato a un ragazzo di colore. All’estero spesso gli italiani vengono additati come maleducati e cafoni. In ogni Paese ci sono pro e contro, ma tenere un atteggiamento del genere vuol dire essere animali”.