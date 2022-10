"L'incubo della Juve coinvolto in uno scandalo sessuale!"

Il 29enne Omer Atzili, nazionale israeliano, è stato il boia della Juve ieri ad Haifa. È stata una vittoria storica per il Maccabi in Champions League, con i bianconeri ora verso il baratro dell'eliminazione. Eppure, l'ex calciatore del Granada non viene celebrato come dovrebbe in patria perché c'è uno scandalo sessuale che lo riguarda ancora.

“Atzili, nel 2020 una relazione con una minore di età inferiore ai 15 anni” Nel 2020, Atzili vestiva la casacca del Maccabi Tel Aviv – scrive As – e secondo la polizia ebbe una relazione consensuale con una minore di età inferiore ai 15 anni. Il giocatore, sposato, ha dovuto rispondere delle accuse, ma non è stato perseguito. Non ci sono prove che dimostrano che lui fosse a conoscenza dell'età della ragazza, così l'accusa ha archiviato il caso.