Champions League, Bayern agli ottavi. Settebello Liverpool, vince il Tottenham

PLZEN (Repubblica Ceca) - Nel Gruppo C, mentre Inter e Barcellona si contendono il secondo posto, il Bayern saluta e se ne va, travolgendo a domicilio il Viktoria 4-2 con la doppietta di Goretzka e i gol iniziali di Mané e Muller e staccando con largo anticipo e a punteggio pieno, unica squadra insieme al Napoli, il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League. Nella ripresa, giocata con i remi in barca dai tedeschi, arrivano le reti di Vlkanova e Kliment ad attenuare il passivo per i padroni di casa e a "sporcare" appena il seguente score: quattro vittorie su quattro, 13 gol fatti e 2 subiti per la squadra di Nagelsmann.