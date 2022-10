Kovacs guida la notte-no degli arbitri della Uefa

Una delle giornate più nefaste dal punto di vista arbitrale in Champions, dopo gli episodi noti di Milan-Chelsea. Tanti rigori non dati, alcuni clamorosi, facilmente rilevabili dal campo. Come ad esempio in Leverkusen-Porto, partita arbitrata da Istvan Kovacs, con al VAR il nostro Paolo Valeri. Il fischietto rumeno al 14’ ammonisce per simulazione Bakker (Leverkusen), facendogli anche una severa ramanzina. In realtà Bakker cade a terra dopo un calcione di Uribe (Porto); richiamato al monitor, Kovacs cambia decisione, togliendo il giallo e dando calcio di rigore, ma è una topica colossale. Lo stesso Valeri interviene al 35’, per far annullare la rete di Adli (Leverkusen) per fuorigioco con annesso fallo di mano di Schick (qui più colpevole l’assistente). Terzo episodio, ancora protagonisti Kovacs e Valeri al VAR. Al 51’, l’arbitro concede punizione per fallo su Galeno (Porto): non clamoroso, però un contatto c’è. Il fischietto italiano, al VAR, lo richiama perché l’intervento è dentro l’area; Kovacs - che pure era a pochi centimetri e non s’era accorto della posizione del fallo - concede quindi il rigore senza OFR (dentro o fuori è una cosa oggettiva). La notte-no prosegue anche in Sporting Lisbona-Marsiglia. Al 18’, fallo in area di Esgaio (Sporting) su Nuno Tavares (Marsiglia) non ravvisato dall’arbitro, lo spagnolo Alejandro Hernandez: anche qui, non era difficile. Il VAR Ricardo De Burgos lo richiama al Var, ed il fischietto iberico torna sui suoi passi: espulsione e calcio di rigore. Altro penalty assegnato grazie al VAR, al 25’ di Tottenham-Eintracht: fallo di Jakic (Eintracht) su Harry Kane. Carlos Del Cerro Grande non lo assegna dal campo, ma solo dopo essere stato richiamato dal collega Juan Martinez Munuera al monitor. Tanti episodi arbitrali dunque. Ci chiediamo però, cosa sarebbe successo e quante polemiche ci sarebbero state se non ci fossero stati il VAR e la tecnologia?