Salah, il gesto inatteso verso il compagno diventa virale

Serata di Champions League perfetta per il Liverpool di Klopp, che ha ampiamente dominato il match fuori casa contro i Rangers imponendosi con un sontuoso 7-1 nella quarta giornata dei gironi. Dopo il gol iniziale dei padroni di casa segnato da Arfield, i Reds hanno cambiato marcia imponendosi con una doppietta di Firmino, un gol di Núñez, una strepitosa tripletta di Salah (messa a segno in soli cinque minuti dopo essere subentrato proprio al centravanti uruguaiano) e infine con la prima marcatura in Champions League di Harvey Scott Elliott. Per quanto riguarda l’ultima rete del match, un episodio ha catturato l’attenzione degli spettatori: Elliott segna, ma l’arbitro inizialmente annulla per fuorigioco. A quel punto, in attesa di sapere se il gol fosse regolare o meno, Salah ha abbracciato il 19enne ansioso di conoscere l’esito della consultazione del Var. Infine, il gol è stato convalidato e l’egiziano per festeggiare è saltato sulle spalle di Elliott, che è poi corso a festeggiare davanti ai tifosi in trasferta. Una grande gioia per il giovane inglese dei Reds, che aveva segnato il suo primo gol in Premier League ad Anfield, nel successo per 9-0 contro il Bournemouth.