Bastoni fa arrabbiare di nuovo i tifosi del Barça: ecco il post incriminato

Nuovi post diventati virali da parte del difensore dell' Inter Alessandro Bastoni subito dopo il match di ritorno contro il Barcellona . Il difensore nerazzurro aveva indispettito parecchi tifosi blaugrana - già alterati per le vicende arbitrali - sui propri profili virtuali, pubblicando la foto di un contrasto in cui strattonava Gavi a San Siro.

In questo caso, dopo la sfida del Camp Nou, Bastoni si è affidato a due story su Instagram: la prima è un selfie in cui esulta negli spogliatoi in compagnia di Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Milan Skriniar con la didascalia "Bravi, bravi, bravi!", con cuore nero e azzurro.

Inter, Bastoni e il video virale con Dimarco e Barella

In realtà, a impazzare è stata la seconda story, ovvero il video in cui si vede Dimarco trascinare in giro Nicolò Barella, che mima la posizione del morto, sul carrellino portaoggetti e il messaggio, in coda all'emozionante 3-3 ottenuto sul campo: "Giocare al Camp Nou non è per niente stressante. Nicolò, 25 anni".