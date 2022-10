Messi "tradisce" i tifosi del Barcellona: like al post di Lautaro

MILANO - Con un gol capolavoro Lautaro Martinez ha fatto sognare l'Inter al Camp Nou : stop di petto e tiro improvviso, doppio palo e gol del 2-1 che ribalta il vantaggio di Dembélé. Purtroppo per Inzaghi non è bastato, Lewandowski ha pareggiato anche il tris di Gosens e con il Barcellona è finita 3-3, ma la prestazione dell'Inter e del "Toro" è piaciuta ai propri tifosi e a... Messi .

Il like di Messi a Lautaro fa male al Barcellona

"Cuore, personalità, umiltà. Forza Inter", così Lautaro su Instagram ha sfogato la sua gioia per il gol e il pareggio conquistato al Camp Nou, scatenando le reazioni di festa dei tanti tifosi interisti. Non solo, però. Tra i like spunta anche quello di Leo Messi, felice per il suo compagno di nazionale. Un gradimento social che ha fatto male e ha infastidito i sostenitori del Barcellona, accesi ancora dalla speranza di rivedere un giorno la "Pulce" di nuovo con la maglia blaugrana, ma traditi da un "mi piace".