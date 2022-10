Napoli top d’Europa: i numeri certificano lo strapotere

NAPOLI - La migliore d' Europa . Il Napoli gioca un calcio spettacolare, vince, strapazza gli avversari e i numeri certificano lo strapotere attuale: la squadra di Spalletti è l'unica a comandare il proprio campionato da imbattuta e il proprio gruppo di Champions a punteggio pieno. Nessuno come gli azzurri, neanche il Bayern, il Bruges, il City e il Real : ovvero, le altre quattro già qualificate agli ottavi con due turni d'anticipo proprio come gli azzurri. Grandi anche loro, per carità, ma questa è una storia di dettagli: e a fare la differenza, come sempre, sono proprio i dettagli.

Napoli senza limiti

E allora, è azzurro il cielo d'Europa. E le stelle, beh, sono loro: Kvara, Osi, Kim, Lobotka, Raspadori e tutti quelli che da quando è cominciata la stagione hanno dipinto calcio e collezionato vittorie. E al massimo un paio di pareggi, sì: il Napoli della rifondazione, di un progetto studiato nei minimi particolari molto prima dell'inizio del mercato, ha messo in fila 11 vittorie e concesso punti, in campionato, soltanto a Fiorentina e Lecce. Stop. E mica soltanto questo: dieci gol rifilati all'Ajax in due partite di coppa, con tanto di 6-1 imposto ad Amsterdam come non era mai accaduto nella gloriosa storia del club (al massimo 4, le reti incassate in casa nelle competizioni internazionali). E ancora: il poker con il Liverpool all'esordio al Maradona, con tanti debuttanti nel torneo schierati dal primo minuto, ha destato sensazioni e soprattutto un sospetto poi confermato dai fatti. Dai risultati successivi in Italia e nel girone: la squadra di Spalletti, in questa fase, non ha limiti.

Napoli, i primati

In Champions, tra l'altro, nessuno può vantare l'attacco degli azzurri: 17 gol realizzati, 4 più del Bayern e 6 più del City di Haaland, uno dei principi dei cannonieri con 5 reti. Appena passo sopra Raspadori: che, per la cronaca, fa parte dei famosi esordienti in Champions di cui sopra. Bravissimo Jack, sì, ma mica soltanto lui: è la squadra intera a girare a mille e a funzionare a memoria. E i numeri, dicevamo, sono il certificato del singolare primato: unica squadra a punteggio pieno della fase a gironi che comanda il proprio campionato da imbattuta, nonché già promossa agli ottavi. Radiografi a delle altre qualificate: il Bayern le ha vinte tutte in Champions ma è terzo in Bundesliga a 4 punti dall'Union Berlino, a sua volta in Europa League, e tra l'altro ha anche perso una partita con l'Augsburg. E ancora: il Bruges è terzo in Belgio con la Royale Union Saint-Gilloise, a -8 dall'Anversa, e ne ha perse tre, mentre in Champions conta tre vittorie e un pari. A seguire: il City ha calato un tris di coppa e un pareggio, e in Premier è secondo a un punto dall'Arsenal nonostante sia imbattuto. Imbattuto come il Real su tutti i fronti, con tanto di primo posto in Liga insieme con il Barça, ma in Champions ne ha vinte tre e pareggiata una. Per la cronaca: Psg e Benfica sono imbattuti, comandano la Ligue 1 e la Liga portoghese e anche il Gruppo H di Champions. Con 8 punti: due vittorie e due pareggi. La questione dei dettagli ritorna: il Napoli le ha vinte tutte. Ecco perché il cielo è azzurro, in Europa.