Barcellona, Laporta attacca l'Inter: "Rigore non dato a Dembélé a San Siro? Scandaloso"

BARCELLONA (Spagna) - "Il rigore non assegnato dal Var a Milano su Dembélé è scandaloso. L'arbitraggio non ci è piaciuto, ovvio. Ho reagito come dovevo e parlato con l'UEFA, ma non si può tornare indietro...". Così il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ritorna ancora una volta sui controversi episodi arbitrali che hanno creato non poche polemiche: "Non mi aspettavo di arrivare così a questo punto, staff tecnico e allenatore hanno fatto di tutto per essere competitivi. Il girone è difficile", ha poi ammesso Laporta in una lunga intervista ai canali ufficiali del club catalano. Il 3-3 del Camp Nou contro l'Inter complica l'obiettivo ottavi di finale di Champions League per il Barcellona, tanto dal punto di vista sportivo quanto economico ma Laporta minimizza in merito all'eventuale eliminazione: "Ha un impatto, ma non è una questione che cambia con 30-35 milioni. Dobbiamo continuare a cercare sponsorizzazioni e competere in Europa, l'impatto netto sarà più basso del previsto". Il presidente blaugrana fa però i complimenti all'Inter - "Ha giocato bene in contropiede" - e invita i tifosi a continuare a credere nel progetto: "Abbiamo un'ottima squadra che ha tutto per farci gioire. Devono supportare Xavi".