Champions: Milan arbitrato dal polacco Marciniak, la Juve dal serbo Jovanovic

Szymon Marciniak arbitrerà Dinamo Zagabria- Milan , gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League in programma martedì alle 21. Il polacco sarà assistito dai connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz , al Var ci sarà Tomasz Kwiatkowski .

Champions: Il Milan ha ancora il destino nelle proprie mani, la Juve No

Situazione diversa, in merito al discorso qualificazione, tra rossoneri e bianconeri. La formazione di Stefano Pioli ha ancora saldamente in mano il proprio destino: con due vittorie nelle ultime gare, il Diavolo avrebbe garantiti gli ottavi di finale. Lo stesso non si può dire per la band di Massimiliano Allegri, distante 5 punti dal secondo posto. Sarà fondamentale battere sia Benfica che Psg e poi sperare.