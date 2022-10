Milan, Pioli: "Dinamo Zagabria avversario di valore. Brahim Diaz sta meglio"

Dopo l’amara doppia sconfitta contro il Chelsea, piena di recriminazioni in particoare per la partita di San Siro, il Milan si rituffa in Champions League per la fondamentale trasferta contro la Dinamo Zagabria , valevole per la penultima giornata del Gruppo A.

Champions, Pioli carica il Milan a Zagabria: "L'approccio sarà fondamentale"

Alla vigilia del match del Maksimir Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, mettendo in guardia il gruppo sulle difficoltà della partita e sull’importanza di dimenticare le partite contro il Chelsea: “Domani non avremo bisogno di rabbia, ma di lucidità e di restare concentrati fino alla fine della partita. Sappiamo che la Dinamo è un avversario pericoloso, una squadra forte e completa, temibile soprattutto in casa dove non perde da dicembre 2021, chiudono bene gli spazi e sanno ripartire. Se hanno battuto il Chelsea e fermato il Salisburgo vuol dire che hanno valori importanti. Sarà fondamentale l’approccio alla partita". Il Milan è padrone del proprio destino perché con due vittorie i rossoneri sarebbero certi della qualificazione agli ottavi: "Sappiamo che sarà una partita importantissima, fondamentale per entrambe in chiave qualificazione, ma noi prepariamo ogni partita come se fosse l'ultima, con grande cura e attenzione - ha aggiunto Pioli - Se vogliamo arrivare all'ultima partita del girone con possibilità di qualificarci dovremo fare una prestazione importante, da Champions. Dobbiamo fare le cose che sappiamo".

Milan, Pioli fa il perfezionista: "C'è da migliorare"

Il tecnico del Milan sa bene dove la squadra deve migliorare rispetto alle ultime uscite europee, ma anche a quanto visto in alcune porzioni delle gare di Serie A: "Ormai gli allenamenti servono per prepararsi, più che per allenarsi in senso stretto, ma abbiamo rivisto la partita dell'andata e arriviamo bene a questa gara. Ogni tanto perdiamo le distanze giuste in campo e ci allunghiamo, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Contro la Dinamo non potremo permettercelo". Pioli non scioglie poi il dubbio su Brahim Diaz, vittima di una contrattura al flessore durante la partita contro il Monza: "Brahim sta meglio, martedì mattina faremo un provino pre-partita in albergo: speriamo possa essere della gara".