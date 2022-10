Diretta Benfica-Juve ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

LISBONA - La Juve si gioca il suo futuro in Champions League contro il Benfica. Dopo la sconfitta a sorpresa di Haifa contro il Maccabi, i bianconeri hanno un solo risultato al Da Luz per continuare a sperare negli ottavi di finale, ovvero vincere. In caso di sconfitta o pareggio il destino della squadra sarebbe segnato, con l'impossibilità di raggiungere le prime due posizioni del Gruppo H (dove ha attualmente 3 punti). Anche la vittoria potrebbe non bastare: la Juve deve sperare che il Maccabi riesca a fermare una tra Benfica e Psg per passare il girone. "Abbiamo solo un risultato - le parole di Allegri in conferenza stampa -, ma non siamo ancora né eliminati, né qualificati agli ottavi e neppure certi di andare in Europa League. Non dipende solo da noi, ma tutto è ancora possibile. Dobbiamo vincere per tenere aperta la porta del passaggio del turno". Davanti a sè la Juve si ritrova un avversario ostico: il Benfica è imbattuto da ben nove mesi ed è riuscito a strappare due pareggi contro il Psg rimanendo in testa al girone insieme proprio ai francesi. All'andata allo Stadium finì 2-1 per i portoghesi con le reti di Milik, Joao Mario e David Neres.