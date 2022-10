Napoli, il ritorno di Anguissa: lavoro in gruppo alla vigilia dei Rangers

Due settimane dopo il poker all’Ajax che ha dato la certezza della qualificazione agli ottavi con due turni d’anticipo il Napoli torna di scena in Champions League , ancora al Maradona, per il match contro i Rangers, nel quale la squadra di Spalletti cercherà la quinta vittoria in altrettante gare.

Champions League, Napoli a caccia del primo posto nel girone

In caso di nuovo successo sugli scozzesi, già travolti da tre gol all’andata, gli azzurri avrebbero due risultati su tre a disposizione nell’ultima giornata contro il Liverpool per assicurarsi il primo posto nel girone, che potrebbe tuttavia già essere certo al termine della quonta giornata in caso di vittoria del Napoli sui Rangers e di mancato successo dei Reds sul campo dell’Ajax. Calcoli che per il momento non interessano a Luciano Spalletti e ai suoi giocatori decisi, come dichiarato in conferenza stampa da Giovanni Simeone, a pensare partita per partita e a proseguire nella striscia vincente che a Roma è arrivata a quota 11 successi consecutivi.

Napoli verso i Rangers: Anguissa c'è, Rrahmani ancora a parte

Intanto, prima delle conferenze stampa della vigilia, i giocatori del Napoli hanno svolto una seduta mattutina presso l'SSCN Konami Training Center. L’allenamento è iniziato con una fase di attivazione e torello, proseguendo con una parte dedicata al lavoro tecnico tattico. Quindi esercitazioni su palle inattive e infine partita a campo ridotto. Solo terapie per Amir Rrahmani, che prosegue il recupero dopo l’infortunio subito a Cremona. Personalizzato e lavoro a parte per Zambo Anguissa e Salvatore Sirigu, ma mentre il portiere ha svolto la parte personalizzata in palestra, il centrocampista camerunese ha lavorato in campo ed è pronto, come anticipato da Spalletti, per tornare tra i convocati. L’ex Fulham manca dalla partita del 12 ottobre in casa contro l’Ajax, vinta 4-2, nella quale Anguissa ha rimediato un'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra che lo ha tenuto fuori dalle successive gare di campionato e Champions League.