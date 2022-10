Conte e la frase su Chelsea e Manchester United: "Sono davvero sorpreso..."

Tottenham in crisi, Conte sbotta in conferenza stampa

La squadra di Antonio Conte sta però attraversando un momento difficile, essendo reduce dalle sconfitte in campionato contro Manchester United e Newcastle che hanno fatto perdere quota agli Spurs. Nella conferenza di vigilia del match contro i portoghesi il tecnico salentino non ha esitato a rispondere in maniera piccata, a metà tra l’ironico e il polemico, a una domanda che riguardava Chelsea e Manchester United, definite dall’interlocutore di Conte “squadre in transizione”, una qualifica che non è piaciuta all’ex allenatore di Juventus e Inter: "Sono sorpreso che tu definisca Chelsea e Manchester United come squadre in transizione. Se lo sono loro, noi cosa siamo? Se il Chelsea che ha vinto la Champions League due anni fa e il Mondiale per club lo scorso anno è in transizione, se lo è lo United che due anni fa è arrivato secondo, quali sono le squadre che possono ambire a vincere la Premier? La domanda è per te - ha sorriso Conte - Diciamo che spero anche io un giorno di essere in transizione come lo sono loro adesso...".