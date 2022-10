Van Bronckhorst: "Napoli? Niente paura. Maradona speciale, ho un aneddoto..."

Van Bronckhorst: "Non dobbiamo avere paura"

"È stato un periodo difficile per noi - ha esordito Van Bronckhorst -, il modo migliore per uscirne è ottenere un buon risultato. Affrontiamo una squadra forte, in uno stadio importante e dobbiamo dare il meglio. È la squadra peggiore da affrontare per uscire da questo momento? Naturalmente sì, hanno vinto 11 gare di fila ma questo lo sappiamo, dobbiamo dare il meglio. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo rispettare il Napoli perchè in casa è una squadra molto forte. Abbiamo una nuova opportunità per riscattarci".