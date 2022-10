Champions League, il Psg tiene in Europa la Juve. Il Chelsea lancia il Mlan

PARIGI (Francia) - Il Psg tiene in "vita" la Juventus , i transalpini come da pronostico travolgono il Maccabi Haifa 7-2 e concedono alla squadra di Allegri , travolta a Lisbona dal Benfica , la possibilità di giocarsi nell'ultimo turno della fase a gironi la qualificazione in Europa League . Al Parco dei Principi brillano tutte le stelle di Galtier : doppiette di Messi e di Mbappé , gol di Neymar , autorete di Goldberg e firma in calce di Soler .

Chelsea corsaro a Salisburgo e semaforo verde per il Milan

Ci speravano Pioli e tutto il Milan e il Chelsea non ha tradito le attese: i Blues passano 2-1 a Salisburgo e spianano la strada per gli ottavi di finale ai rossoneri. Succeso non agevole però per la squadra di Potter, che passa in vantaggio grazie a Kovacic, ma che subisce il pari di Adamu. E' Havertz a decidere la sfida.

City in bianco con il Dortmund, Real Madrid ko a Lipsia

Negli altri match di serata, il Manchester City di Guardiola, già qualificato agli ottavi di finale, non va oltre lo 0-0 in casa del Borussia Dortmund, con il grande ex Haaland per una volta a secco e sostituito e Mahrez a fallire il rigore del possibile vantaggio inglese. Un punto che non basta ai tedeschi per blindare il secondo posto alle spalle dei britanici visto il 3-0 rifilato dal Siviglia al Copenhagen. Stacca la spina il Real Madrid, che torna a perdere in Champions League, sconfitto 3-2 dal Lipsia, che si impone sui campioni in carica con le reti di Gvardiol, Nkunku e Werner, inframezzate dai gol dei soliti Vinicius e Rodrygo (a segno su rigore in pieno recupero). Pari, 1-1, infine, per Celtic e Shakhtar con i gol di Giakoumakis e Mudryk, un risultato che elimina gli scozzesi, condannati all'ultimo posto e che regala agli ucraini, nella peggiore delle ipotesi, l'accesso alla prossima fase di Europa League.

