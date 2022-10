Haaland torna a Dortmund: regalo da migliaia di euro agli ex compagni

DORTMUND (GERMANIA) - La sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Manchester City è finita senza gol, ma per Haaland è stata comunque una serata emozionante. Il norvegese, schierato titolare al Signal Iduna Park da Guardiola, ha affrontato la sua ex squadra da avversario e per la prima volta è tornato nello stadio dove tra il 2020 e il 2022 ha fatto sognare i tifosi del Borussia (86 gol in 89 partite in maglia giallonera). Insomma, Haaland a Dortmund non è proprio uno qualunque, è rimasto nel cuore dei tifosi e dei compagni di squadra, che hanno ricevuto una sorpresa dal bomber del City.