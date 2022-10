Inter, Dzeko gelido sul rinnovo: "Qui o altrove, ma voglio continuare a giocare"

Edin Dzeko vs Viktoria Plzen, uguale gol assicurati. Il centravanti bosniaco dell’Inter è stato l’Mvp del match contro i cechi che ha sancito la qualificazione dei nerazzurri agli ottavi di finale di Champions League con un turno d’anticipo, grazie alla doppietta che ha permesso di mettere in sicurezza un risultato di fatto mai in discussione.

Dzeko e il talismano Viktoria Plzen: otto gol in carriera in Champions League L’ex romanista si è confermato implacabile contro il Viktoria, avversario al quale Dzeko ha sempre segnato nei cinque incroci di Champions, per otto gol complessivi sui 28 totali segnati in carriera nella competizione, sei dei quali con la maglia dell’Inter:“Ho fatto tanti gol contro di loro… sicuramente mi portano bene” ha scherzato l’attaccante al termine della partita ai microfoni di Sky Sport. Solo Cristiano Ronaldo (10 alla Juventus; e 9 ad Ajax e Bayern) e Lionel Messi (9 all’Arsenal) hanno segnato più gol di Dzeko a una singola avversaria in Europa. Inter, Dzeko riabbraccia Lukaku: "Recupero importante" E a proposito di Ronaldo, grazie alla doppietta al Viktoria Edin è diventato il secondo giocatore dopo Cristiano ad averssegnato più gol in Champions League dopo aver compiuto 35 anni, sei, staccando Drogba a cinque. CR7 a 12 sembra irraggiungibile, ma mai dire mai, vista la forma di Dzeko, che in questi due mesi non ha fatto rimpiangere Lukaku, rientrato e subito in gol: “Ci fa piacere averlo recuperato, sicuramente in queste ultime partite prima del Mondiale sarà importante per la squadra - il commento di Edin - Speriamo di fare più punti possibile ora che recuperiamo gli infortunati, manca solo Brozovic”.