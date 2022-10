Champions, il Bayern chiude il conto, il Liverpool lo riapre. Bentancur salva Conte

AMSTERDAM (Olanda) - Il Liverpool "rovina" la festa al Napoli, ancora vittorioso contro i Rangers , e tiene teoricamente in sospeso il primo posto nel Gruppo A , anche se la differenza reti mette razionalmente al sicuro la squadra di Spalletti. In ogni caso i Reds di Klopp reagiscono al clamoroso ko in Premier con il Nottingham passando 3-0 ad Amsterdam sull'Ajax con i gol di Salah , Nunez ed Elliott.

Ajax-Liverpool 0-3, tabellino e statistiche

Barcellona demotivato, show del Bayern

Il poker dell'Inter al Viktoria Plzen, che qualifica i nerazzurri agli ottavi di finale di Champions League, disinnesca a livello di motivazioni il big match del Nou Camp tra Barcellona e Bayern, con i catalani ormai condannati al terzo posto e alla retrocessione in Europa League. Partita che all'improvviso assume un significato più per i tedeschi, a questo punto non ancora certi del primo posto in classifica, se non in caso di successo sugli azulgrana. Detto fatto: la squadra di Nagelsmann non lascia scampo al Barcellona, archiviando la pratica già nel primo tempo con l'uno-due firmato da Mané e Choupo-Moting e chiudendo di fatto il Gruppo C al netto della firma in calce di Pavard, che al 95' firma il 3-0.

Barcellona-Bayern 0-3, tabellino e statistiche

Poker Porto in casa del Bruges: ottavi di finale in tasca

Clamoroso successo del Porto in casa della capolista Bruges, già qualificata per gli ottavi di finale ma che avrebbe avuto bisogno di un punto per blindare il primo posto nel Gruppo B e guadagnarsi un sorteggio più agevole. In Belgio però si scatenano i lusitani, che addirittura dilagano con un roboante 4-0, frutto delle reti di Taremi, che apre e chiude le marcature, di Evanilson e di Eustaquio. Episodio chiave di un match, altrimenti a senso unico, il rigore del possibile pari fallito dai padroni di casa, nonostante la doppia chance concessa dal direttore di gara Oliver: Diogo Costa è prodigioso nell'intercettare sia la prima conclusione dal dischetto di Vanaken, che il replay di Lang.

Bruges-Porto 0-4, tabellino e statistiche

Atletico eliminato con un finale thrilling

Nonostante una prestazione tutto cuore, come da caratteristiche del "Cholo" Simeone, l'Atletico saluta ai gironi la Champions League, eliminato da Bruges e Porto e costretto a lottare fino all'ultimo turno per difendere almeno il terzo posto dopo il 2-2 del Wanda Metropolitano con il Leverkusen. Un pari beffardo per i colchoneros, che rimontanto due volte i tedeschi con Carrasco e De Paul a rispondere ai gol di Diaby e di Hudson Odoi. A tempo scaduto succede poi l'incredibile, con il rigore assegnato dal VAR all'Atletico e Hradecky che para su Carrasco e Saul che sulla respinta colpisce la traversa a portiere battuto. Spagnoli e tedeschi eliminati e che si giocheranno la qualificazione all'Europa League nell'ultimo turno.

Atletico-Leverkusen 2-2, tabellino e statistiche

Tottenham fermato dallo Sporting, resta tutto aperto

Match dalle mille emozioni a Londra e Gruppo D che resterà in bilico fino all'ultimo turno: finisce 1-1 fra Tottenham e Sporting, con i portoghesi avanti al 22' con Edwards e gli Spurs che trovano il pari all'80' con Bentancur e che si vedono annullare in extremis dal VAR il gol di Kane, che sarebbe valso la qualificazione. La squadra di Conte, espulso nel concitato finale, resta al comando del girone, ma si giocherà tutto contro il Marsiglia di Tudor.

Tottenham-Sporting 1-1, tabellino e statistiche

Colpo di reni Eintracht: Marsiglia ko e tedeschi in corsa

Resta aggrappato alla qualificazione l'Eintracht, che a Francoforte supera 2-1 il Marsiglia e resta in corsa per un posto agli ottavi di finale di Champions League. Accade tutto nel primo tempo con il vantaggio lampo delle "Aspirine" grazie a Kamada, il pari di Guendouzi per i transalpini e il nuovo sorpasso tedesco, che risulterà decisivo, con Kolo Muani.

Eintracht-Marsiglia 2-1, tabellino e statistiche

Champions League, le classifiche