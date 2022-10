Conte espulso è una furia: le parole violente contro il Var

Champions League, Tottenham dalla gioia alla beffa contro lo Sporting

Una di queste sarebbe potuta essere il Tottenham, ma gli Spurs e Antonio Conte si sono visti strozzare in gola l’urlo di gioia al 95’ della partita contro lo Sporting dalla decisione del Var di annullare il gol del 2-1 di Harry Kane per un fuorigioco millimetrico dell’attaccante. Si è trattato di un duro colpo per il morale della squadra, tuttora prima con 8 punti, uno in più della coppia Sporting-Eintracht e due in più del Marsiglia, ma che in caso di successo sarebbe stata già qualificata agli ottavi da prima del girone.

Tottenham stoppato dal Var, Conte è una furia

Dopo la decisione del Var è esplosa la rabbia di Conte, espulso per proteste dall'arbitro Makkelie e furioso anche in sala stampa: “Il Var ci ha creato un danno enorme, quando si inventano situazioni di questo tipo è sempre un grande dispiacere - lo sfogo dell'allenatore - Abbiamo subito una grande ingiustizia, in un altro stadio e con altre squadre non sarebbe successo. Le decisioni arbitrali andrebbero accettate anche quando sono contrarie, ma quando vedo cose disoneste come queste mi arrabbio. Avremo bisogno di un altro punto per qualificarsi, ma è ingiusto perché stasera avevamo vinto la partita”.

Conte: "Espulso perché ero il più famoso tra chi protestava..."

Conte ha poi commentato la decisione dell'arbitro di espellerlo: "Dopo la decisione del Var c'erano molte persone in campo, evidentemente l'arbitro ha valutato di espellere me solo perché ero il più famoso...". Sul tema si è espresso anche il difensore Matt Doherty, in parziale disaccordo col proprio tecnico: "Eravamo convinti di avere vinto, non so cosa sia successo dopo. Peccato perché saremmo potuti essere già qualificati, ma il destino è ancora nelle nostre mani. Onestamente questa sera non abbiamo giocato bene, lo Sporting ci ha messo in difficoltà nel primo tempo e ha meritato il pareggio". Il Tottenham è reduce da due sconfitte consecutive in campionato, contro Manchester United e Newcastle, e disputerà l’ultima partita del girone di Champions martedì 1° novembre alle 21 sul campo dell’Olympique Marsiglia.