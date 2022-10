Due comprimari della Serie A nella top XI di Champions. Ecco chi sono

Due protagonisti della Serie A nella top XI della settimana: Gabbia e Østigård

E arriviamo proprio alla difesa: in porta è stato scelto l'estremo difensore del Porto Diogo Costa, mentre i terzini sono l'argentino del Siviglia (ed ex River Plate) Gonzalo Montiel a destra e lo scozzese del Liverpool Andrew Robertson a sinistra. "Dulcis in fundo", Gabbia e Østigård centrali, entrambi a segno. Il primo ha "stappato" il match di Zagabria al 'Maksimir' (poi vinto dal Milan 4-0) dopo un salvataggio decisivo al 16' sullo 0-0 e la palma di migliore in campo, il norvegese ha invece chiuso quello del 'Maradona', in cui il Napoli ha regolato 3-0 i Rangers. Questo a margine di due ottime prestazioni, coincise peraltro da preziosi clean sheet.