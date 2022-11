Marsiglia-Tottenham, allarme sicurezza per Conte in hotel: riunione d'urgenza

MARSIGLIA - Antonio Conte si prepara per una sfida decisiva, con il suo Tottenham che si giocherà l'accesso agli ottavi di finale di Champions League in casa del Marsiglia di Tudor. Una sfida molto sentita, perché nel gruppo D tutte e quattro le squadre possono ancora sperare nel passaggio del turno, anche i francesi che si trovano al momento ultimi con 6 punti e che sfideranno gli inglesi primi con 8 punti. Conte però non potrà concentrarsi solo sulla sfida, visti i problemi di sicurezza nell'hotel in cui sta alloggiando la squadra.