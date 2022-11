Henderson: "Liverpool agli ottavi con un turno di anticipo? Se me l'avessero detto dopo Napoli..."

Henderson: "Se dopo il ko di Napoli mi avessero detto che il Liverpool si sarebbe qualificato con un turno di anticipo..."

Henderson ripensa a quel ko per 4-1 dello stadio 'Diego Armando Maradona' e riflette sul pessimo momento del Liverpool in Premier League, nono in classifica a 16 punti dopo 12 partite disputate: "E' vero, le cose non stanno funzionando in campionato. Ma il percorso fatto i Champions, fin qui, è importante. Dopo il poker subito a Napoli, per raggiungere la fase a eliminazione diretta con un turno di anticipo, abbiamo vinto quattro partite consecutive. Molti hanno sottovalutato Ajax e Rangers, ma posso assicurare come non sia stato affatto facile affrontarle".