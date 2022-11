Champions League, le 14 squadre già qualificate agli ottavi

La fase a gironi di Champions League si è chiusa solo per la metà dei raggruppamenti, ma sono già 14 le squadre qualificate agli ottavi di finale, con le assenze della Juve e dell'Atletico Madrid (rimasto fuori anche dall'Europa League) tra le più 'rumorose'. Nei primi quattro gironi (A, B, C e D) è già delineata la classifica finale (il Tottenham di Antonio Conte primo nel girone D), come nel gruppo G dove Manchester City e Borussia Dortmund sono già certi di finire rispettivamente al primo e al secondo posto. Primo posto sicuro anche per il Chelsea nel gruppo E e pass già in tasca (ma da capire se da prime o da seconde classificate) per Real Madrid, Psg e Benfica. Restano da assegnare due posti tra le migliori sedici e uno di questi proverà a prenderselo il Milan, a cui basterà un pari domani (mercoledì 2 novembre) a San Siro contro il Salisburgo per chiudere al secondo posto il Gruppo E. La qualificazione possono intanto festeggiarla il Napoli (primo nel gruppo A nonostante il ko di Liverpool) e l'Inter (battuta dal Bayern Monaco nell'ultima giornata ma seconda nel girone C).