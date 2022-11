EuroNapoli, il ko più indolore dell'anno (e il più immeritato)

Per il Napoli, la sconfitta con il Liverpool, la prima dopo tredici vittorie consecutive, è la più indolore e la più immeritata della stagione. Il risultato di Anfield non rende giustizia alla squadra di Spalletti, protagonista di un'ottima prova e punita da due episodi che non inficiano la grandezza del suo cammino in Champions League. Cinque vittorie nei sei incontri della fase a gironi, 20 gol segnati, 6 subiti, differenza reti +14 rispetto al +11 dei Reds, la qualificazione da capolista agli ottavi di finale (già aritmeticamente assicurata con due turni d'anticipo), che peserà molto lunedì in sede di sorteggio.