Juve, l'Europa League è un'occasione d'oro: ecco il motivo

TORINO - Chi pensa che Juve-Psg di questa sera sia una partita buona solo per le statistiche, forse non ha capito bene la posta in palio. Anche per il Psg, che deve ancora conquistare il primo posto nel girone. Soprattutto per la Juve, che in Europa League ci deve ancora entrare e non può permettersi di fallire pure questo obiettivo, già inferiore al minimo per quel che riguarda almeno l'ambito europeo. L'eliminazione anticipata in Champions è un duro, durissimo colpo: alle casse, alle ambizioni. L'Europa League però può trasformarsi in un'opportunità, come ammesso dallo stesso Max Allegri, nonostante bruci ancora e pure tanto il flop nel girone: dalla seconda competizione europea passa un bottino che potrebbe aiutare a limitare i danni a livello economico e viene anche messo in palio un posto alla prossima Champions. D'altro canto potrebbe complicare non poco la rimonta in campionato o esporre la Juve ad altre figuracce nel caso in cui prendesse sotto gamba avversari che al contrario daranno sempre tanto. Prima di tutto, però, l'accesso all'Europa League va ancora conquistato, ecco perché la partita di stasera sarà molto più importante di quanto non dica l'attuale classifica del girone H.