Pagelle Juve-Psg: Bonucci, reazione da capitano. Messi in ombra

La Juve incassa la quinta sconfitta su sei in questa Champions da horror, ma almeno andrà a giocare l'Europa League grazie alla vittoria del Benfica per 6-1 contro il Maccabi Haifa. Quella contro il Psg non è di certo la partita peggiore giocata dagli uomini di Allegri in questo girone. La Juve non ha sfigurato contro Messi, Mbappé, e i campioni del Psg ma ormai i giochi erano fatti. La bella notizia per Allegri è il rientro di Chiesa, che ha dato una scossa alla squadra e può essere una bella arma in più per dare una svolta alla stagione.