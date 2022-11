Mbappé e Gatti, il gesto disperato in campo è virale: critiche sui social

Contenere l'estro di un campione come Kylian Mbappé non è semplice, soprattutto quando sei al tuo primo anno di Champions League con la maglia della Juventus e di fronte hai una delle squadre più forti al mondo. Ma Federico Gatti non si è tirato indietro e, titolare in una sfida difficilissima come quella contro il Psg, si è attaccato al fuoriclasse francese e ha cercato di arginarlo il più possibile. Non sempre con i risultati sperati. Sui social è diventato virale il gesto disperato messo in campo dal difensore bianconero: "Ma l'ha vista la palla", il commento critico che è andato per la maggiore.