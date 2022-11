Champions League, vincono Real Madrid, Manchester City e Chelsea

Real Madrid-Celtic 5-1, tabellino e statistiche

Il Chelsea piega la Dinamo Zagabria e chiude al primo posto

Nel gruppo del Milan, che vola agli ottavi grazie al netto 3-0 ai danni del Salisburgo, chiude al comando il Chelsea, che "vendica" il ko di Zagabria, superando la Dinamo 2-1 con Sterling e Zakaria a rispondere al gol di Petkovic.

Il Benfica ci prova: vince ad Haifa ma non basta

Il Benfica chiude un girone da sogno, battendo anche il Maccabi Haifa, 6-1, e certificando la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, alle spalle del PSG. Ramos, Musa, Grimaldo, Rafa Slva, Araujo e Joao Mario per il successo lusitano, che manda a casa gli israeliani, agganciando i francesi, ma restando al secondo posto dietro i transalpini.

Manchester City da padrone, il Dortmund si accontenta

Il Manchester City di Guardiola supera 3-1 in rimonta il Siviglia, con Lewis, Alvarez e Mahrez a rispondere a Mir per conservare, come già certificato, il primo posto nel Gruppo G nei confronti del Dortmund, che non va oltre il pari per 1-1 con l'ostico Copenhagen.

