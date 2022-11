Maldini: "Ottavi Champions? Per la nostra storia è solo un passaggio"

Milan, gli ottavi di Champions non sono un traguardo

Domanda retorica, perché anche se così “semplice” non lo è per il Milan l’essere tornato tra le migliori 16 d’Europa, se è vero che il traguardo ai rossoneri mancava da nove anni, ci pensa Paolo Maldini, uno abituato a superare il girone in scioltezza, a trovare il giusto mix tra orgoglio e ambizione. Ai microfoni di Prime Video al termine del trionfale 4-0 al Salisburgo il responsabile dell’area tecnica del Milan ha celebrato l'importanza anche simbolica del traguardo raggiunto: "Siamo partiti quattro anni fa e questo è l'anno in cui dobbiamo stringere. Da stasera iniziamo a parlare qualcosa di serio. Vogliamo essere protagonisti in Italia per tornare poi ad avere la dimensione europea che è sempre appartenuta al Milan, quello di stasera è un punto di partenza. Non è facile perchè siamo ancora lontani dal punto di vista economico, ma la strada è giusta e siamo ambiziosi perché non bisogna dimenticare ciò che è stato il Milan nella storia del calcio. Credo che saremo una mina vagante tra le seconde classificate, non dobbiamo accontentarci".

Maldini e il "segnale" dopo Milan-Salisburgo

La "speranza" di Maldini parte dai festeggiamenti "sobri" da parte del gruppo dopo la qualificazione: "Siamo tutti molto contenti, ma stiamo diventando maturi. Due anni fa avremmo festeggiato di più e questo mi fa piacere, è un buon segnale. Siamo tutti affamati, lo sono io e fino a quando sarà così vuol dire che potremo andare molto lontano. Lo scudetto vinto è la dimostrazione che tutti hanno dato anche quello 0,5% in più superare l'Inter. Succederà anche in Champions. Quando mancherà questo sarà tutto più difficile". Poi una battuta sul rinnovo di Pioli: "Abbiamo chiuso questa settimana perchè credevamo fosse giusto farlo prima della partita di oggi. Era tutto deciso prima della partita contro il Torino che ovviamente non ha inciso, come non avrebbe inciso quella contro il Salisburgo, anche se fosse andata male".