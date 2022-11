Pazzesco, dopo il Marsiglia il Psg. Donnarumma: “Secondi perché non sapevamo…”

Pazzesco quanto successo nella sfida tra Juve e Psg, un giorno dopo l'errore di calcolo che è costato l'Europa League al Marsiglia. Nei minuti finali è arrivata la notizia che il Benfica stava battendo per 6-1 il Maccabi Haifa e quindi era primo nel girone. Messi e Mbappé però non hanno spinto più di tanto per cercare il terzo gol, che avrebbe significato controsorpasso e primo posto nel gruppo H. Il motivo è clamoroso e lo ha rivelato Donnarumma a Sky Sport dopo la gara: “Non avevamo capito - ha ammesso il portiere - di dover segnare ancora un gol per chiudere al primo posto del girone. Il nostro secondo posto è un problema anche per gli altri. Siamo tranquilli. Sicuramente affronteremo una grandissima squadra ma siamo pronti, giocheremo sempre al massimo".