I sorteggi delle italiane e l’incognita mondiale

Dai che non è andata male. Certo, il Tottenham di Conte che torna a San Siro non sarà un avversario semplice per il Milan, tutt’altro, ma a Pioli potevano capitare anche Guardiola col Manchester City e Ancelotti col Real Madrid e sarebbe stato più complicato. Diciamo che il Tottenham è una via di mezzo fra Real/City/Bayern e Benfica/Porto. In ogni caso siamo agli ottavi di finale di Champions, si sfideranno le magnifiche 16 d’Europa e da questo turno in poi non puoi aspettarti troppi colpi di fortuna nei sorteggi. Tuttavia, all’Inter e soprattutto al Napoli è andata meglio. Inzaghi ha pescato il Porto, in questo momento secondo nella Liga ma a -8 dal Benfica. Scegliendo una delle due migliori formazioni del Portogallo di sicuro l’Inter avrebbe scelto il Porto e non il Benfica che, sul piano del gioco (e dei risultati) ha distrutto la Juventus nel girone iniziale. Occhio però a Taremi e a Evanilson. Il sorteggio meno sfavorevole è toccato al Napoli con l’Eintracht Francoforte, detentore dell’Europa League, oggi quinto in Bundesliga a -5 dal capolista Bayern. Un dato può essere indicativo: la squadra di Francoforte ha subìto 21 gol in 13 partite, ha la decima difesa di tutta la Bundesliga, il Napoli ha segnato 32 gol in 13 partite, ha il miglior attacco del nostro campionato. A Spalletti poteva capitare il Psg, quindi deve essere soddisfatto per forza. Come testa di serie è andata peggio, molto peggio, al suo amico Ancelotti che affronterà il Liverpool e a Nagelsmann che col Bayern giocherà una finale anticipata (e non di poco) proprio contro il Paris Saint Germain. Dobbiamo parlare oggi, dopo i sorteggi, di sfide che si giocheranno a febbraio e marzo, ben sapendo che in mezzo ci sarà l’assurdo Mondiale in Qatar. Finirà due mesi prima del ritorno della Champions, ma nessuno può sapere quanto influirà sulla stagione delle grandi d’Europa. In ogni caso alle italiane è andata abbastanza bene anche la “collocazione” degli ottavi. Il Napoli giocherà l’andata con l’Eintracht fra il Sassuolo e la trasferta di Empoli, il ritorno fra l’Atalanta e la trasferta di Torino col Toro; la prima dell’Inter col Porto càpita in mezzo a Udinese e Bologna (fuori casa), la seconda fra Spezia e Juve (a San Siro); il Milan giocherà l’andata fra il Torino e la trasferta fuori porta a Monza e il ritorno fra il viaggio a Firenze e la Salernitana. Spalletti, Inzaghi e Pioli possono pensare con meno problemi anche alla rotazione.