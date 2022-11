Champions, le partite degli ottavi in esclusiva su Prime Video

Napoli, Milan e Inter hanno conosciuto il nome delle rispettive avversarie negli ottavi di Champions League e Prime Video ha stilato il programma delle partite che trasmetterà in diretta esclusiva tra febbraio e marzo 2023 (due gare d’andata e due di ritorno). Si parte mercoledì 15 febbraio con Borussia Dortmund-Chelsea per poi proseguire mercoledì 22 febbraio con Inter-Porto . In diretta esclusiva su Prime Video anche due delle tre gare di ritorno decisive per le italiane in competizione. La prima sarà Tottenham-Milan , in programma mercoledì 8 marzo alle ore 21:00. Mercoledì 15 marzo alle 21:00, invece, il Napoli affronterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte per cercare di conquistare un posto ai quarti di finale. Il calcio d’inizio per tutti e quattro i match è previsto alle 21:00. Inoltre, subito dopo ogni live, a partire dalle 23:15, da non perdere su Prime Video l’Highligts Show con i gol di tutti i match del martedì e del mercoledì sera.

Ottavi di Champions, le dirette Prime

Mercoledì 15 febbraio: Borussia Dortmund-Chelsea (andata)

Mercoledì 22 febbraio: Inter-Porto (andata)

Mercoledì 8 marzo: Tottenham-Milan (ritorno)

Mercoledì 15 marzo: Napoli-Eintracht Francoforte (ritorno)

Ottavi di Champions, guarda le quattro gare in diretta esclusiva su Prime Video

La squadra di Prime Video

Anche nel 2023, ad accompagnare gli appassionati in questa stagione di Champions League ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra, Massimo Oddo, Ezequiel Iván Lavezzi, Alessandro Nesta e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

