Napoli, per Francoforte biglietti già finiti: rabbia social dei tifosi

Rabbia social. Tifosi del Napoli increduli. "Com'è possibile che i biglietti siano finiti in venti minuti?" . Partiva questa mattina la prevendita per prenotare un posto per la trasferta di Francoforte. Il 21 febbraio alle ore 21 il Napoli sfiderà l'Eintracht per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La procedura era la seguente: sul sito del club azzurro bisognava prenotare un voucher attraverso il quale poter acquistare sulla piattaforma il biglietto per la trasferta tedesca. Prelazione oggi e fino a giovedì riservata solo agli abbonati.

Eintracht-Napoli per pochi fortunati: sold-out il settore ospiti

La procedura è duranta una ventina di minuti: in poco tempo, infatti, i biglietti sono già andati esauriti e anche i tifosi che erano riusciti a collegarsi su Ticketone sono stati costretti, loro malgrado, a scoprire che non c'era più disponibilità di tagliandi. Sui social è scoppiata la rabbia, tanti i messaggi di disappunto da parte dei tifosi del Napoli che per motivi di linea o semplicemente per tempistica non sono riusciti a prenotarsi per la trasferta europea. "Vergogna, ma com'è possibile?", "Era molto meglio quando si acquistavano i biglietti di persona" alcuni dei messaggi più comuni.