Psg, Sergio Ramos perde la testa a fine partita: ecco quello che combina ai fotografi

La partita degli ottavi di Champions League tra Psg e Bayern ha visto i bavaresi prevalere per 1-0 al Parco dei Principi. Continua il periodo di crisi nera della squadra parigina, che dopo la delusione in Coppa di Francia (eliminata dal Marsiglia), e quella in campionato contro il Monaco, trova la sconfitta anche in Europa. Ai problemi del campo si aggiungono quelli extra calcistici, con dei dubbi che si stanno sollevando negli ultimi giorni sulla compattezza dello spogliatoio parigino. I giocatori del Paris, dopo la partita contro i tedeschi, sono apparsi visibilmente nervosi, uno su tutti Sergio Ramos.