Vergogna a Francoforte: scritte e adesivi contro i (tantissimi) tifosi napoletani in giro per la città

Dev’esserci un errore, perché Romerberg Platz sembra Piazza dei Martiri a Napoli, alle dodici, mentre mancano nove ore all’inizio degli ottavi: saranno in cinquecento e poi in mille, hanno le sciarpe al collo e un’allegria che si avverte, nonostante qualcuno cerchi ancora un biglietto per la prima parte di questa sfida che vale la Storia.