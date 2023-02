Paura a Francoforte, tifosi del Napoli attaccati da ultras dell'Eintracht

Alcuni tifosi del Napoli a Francoforte per seguire la gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League contro l'Eintracht sono stati attaccati da un gruppo appartenente alle frange più violente dei sostenitori della squadra di casa. Lo ha riferito la polizia di Francoforte, come riportano i media tedeschi, aggiungendo che ci sono stati anche dei feriti lievi e che nove persone sono state fermate. In alcune zone della città vige ora il divieto di accesso. Inoltre, come testimoniato da foto e video sui social media, in città sono apparsi degli adesivi e delle scritte contro i tifosi napoletani.