Liverpool-Real Madrid 2-5, Ancelotti detta legge ad Anfield: che manita per Klopp

LIVERPOOL (Regno Unito) - Nove mesi dopo la finale del Parco dei Principi, che vide trionfare gli spagnoli sugli inglesi grazie alle parate di Courtois e al gol di Vinicius, Real Madrid e Liverpool tornano ad incrociarsi in Champions League, stavolta in un doppio confronto valevole per gli ottavi di finale. "Colpa" dei Reds (e del Napoli) qualificatisi come secondi nel proprio girone. La spuntano ancora le Merengues di Ancelotti, che dopo aver toccato il fondo, risalgono fino alle stelle, sbancando Anfield per 5-2.

Primo tempo incredibile: capolavori e papere Pronti, via e arriva la magia. Il Liverpool passa al primo affondo al 4' con un gol da cineteca: Salah veste i panni dell'uomo assist, l'uruguaiano Darwin Nunez quelli del giustiziere, che con un tacco geniale beffa il diretto marcatore Militao e Courtois, portando subito in vantaggio i Reds. Il raddoppio della squadra di Klopp arriva poco dopo, con Salah, che stavolta al 14' trova il raddoppio per gli inglesi sulla clamorosa papera di Courtois, eroe della finale di Parigi, che sul retropassaggio di Carvajal regala il pallone all'egiziano. E' però Vinicius, bestia nera del Liverpool, a firmare la rimonta della squadra di Ancelotti al 21' con un gran mancino a giro e al 36' semplicemente trovandosi al posto giusto nel momento giusto, sull'errore clamoroso di Alisson, che imita il collega merengue, regalando il pari agli spagnoli.