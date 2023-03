Milan, missione a Londra per 20 milioni di motivi

MILANO - La partenza nel pomeriggio di oggi dall’aeroporto di Malpensa inaugurerà la missione londinese del Milan in Champions . Sono ore di fibrillazione, momenti di grande carica emotiva per un appuntamento importantissimo contro il Tottenham di Antonio Conte . In ballo c’è il passaggio ai quarti di finale della competizione, e sulla carta i rossoneri hanno due risultati su tre per superare gli Spurs e approdare tra le migliori otto squadre d’Europa. L’1-0 del match d’andata, firmato Brahim Diaz , consentirà al Milan di passare sia in caso di vittoria che di pareggio, ma Pioli non speculerà sul risultato di San Siro. D’altronde l’appuntamento potrebbe essere storico per il Milan, c’è voglia di giocarsi tutte le carte a disposizione con il massimo della determinazione.

Undici anni

Il Milan, che in bacheca può contare ben sette Champions League vinte, non approda ai quarti di finale da ben 11 anni, stagione 2011/12, Allegri superò l’Arsenal nella doppia sfida per poi affrontare il Barcellona nello step successivo. Contro gli spagnoli il Milan pareggiò 0-0 a San Siro, mentre al ritorno perse 3-1. Fu quella partita contro la squadra di Messi e Iniesta ad essere l’ultimo atto del Diavolo ai quarti di Champions, dopodichè cominciò un lungo periodo di declino che ha visto il Milan per nove anni fuori dalla competizione internazionale. La curiosità è che in quel Milan giocava Zlatan Ibrahimovic, oggi ancora in rosa e tornato dopo l’operazione al ginocchio, che però non potrà giocare poiché non è stato inserito nella lista Uefa.

Blasone e prestigio

Un eventuale superamento del turno del Milan significherebbe tanto per una società che da qualche stagione ha ripreso a ricostruire, prima col fondo Elliott poi con Redbird. Battere il Tottenham ridonerebbe lustro al blasone internazionale dei rossoneri, un po' sbiadito dopo anni di assenza. Sarebbe una vetrina per tanti giocatori e un vanto per il Milan riuscire a superare una squadra inglese in questo momento storico in cui in Premier League si spendono cifre astronomiche mentre in Italia si vive un periodo di difficoltà. Sarebbe prestigioso per Pioli superare il turno, che dal punto di vista sportivo raggiungerebbe il suo miglior risultato in Europa.

Aspetto finanziario

Approdare ai quarti darebbe al Milan la possibilità d’incassare circa 20 milioni in più rispetto a quelli già guadagnati e sarebbero importanti per il prossimo mercato o per il raggiungimento del pareggio di bilancio con anticipo. L’Uefa infatti mette in palio circa 10,6 mln di euro per il passaggio ai quarti di finale, inoltre i rossoneri incasserebbero quasi una decina di milioni da un altro sold out a San Siro, proprio come successo nell’ultimo impegno agli ottavi contro il Tottenham quando la società di via Aldo Rossi ha stabilito il record italiano d’incassi con 9,1 mln di euro.

Attenzione alta

Per tutti questi motivi Tottenham-Milan peserà tantissimo sulla stagione dei rossoneri. In un anno in cui il Milan sta facendo molta fatica in campionato, avanzare in Europa potrebbe rendere meno amara la stagione. Ma servirà un’altra mentalità e tutt’altro piglio rispetto all’ultima prova fornita dai rossoneri sabato scorso a Firenze.