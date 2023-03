Finale Champions League 2022, biglietti rimborsati ai tifosi del Liverpool

LONDRA - La UEFA rimborserà ai tifosi del Liverpool i biglietti della scorsa finale di Champions League, giocata a Parigi. Lo ha annunciato la stessa Federcalcio europea in un comunicato. Verserà al club inglese l'intero stanziamento, ovvero 19.618 biglietti, e poi lo incaricherà di organizzare i rimborsi. "Riconosciamo le esperienze negative vissute da questi tifosi" il 28 maggio 2022, "e attraverso questo programma compenseremo coloro che hanno acquistato i biglietti e che sono stati maggiormente colpiti dalle difficoltà di accesso allo stadio", ha dichiarato Theodore Theodoridis, Segretario Generale UEFA. Attese interminabili, tifosi e famiglie spruzzati di lacrimogeni o vittime di rapine. Il controllo dell'ordine pubblico durante questa finale, ritardata di 37 minuti e vinta dal Real Madrid (1-0), aveva dato vita a scene di caos a Saint-Denis, provocando una vivace polemica in Francia e in Inghilterra. Una indagine indipendente commissionata dalla Uefa ha concluso che l'ente sportivo era "il principale responsabile" di questi gravi incidenti, criticando anche l'uso da parte della polizia francese di gas lacrimogeni e spray al peperoncino.